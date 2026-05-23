Neue Aufgabe für Sarri

Bei Lazio Rom steht Maurizio Sarri vor dem Aus, dennoch bleibt er voraussichtlich der Serie A erhalten. Wie Fabrizio Romano berichtet, steht der 67-Jährige vor dem Wechsel zu Atalanta Bergamo. Dort wird ein Nachfolger für den scheidenden Raffaele Palladino gesucht.

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Für Sarri ist der Job bei den Bergamasken die insgesamt fünfte Trainerstation in der höchsten italienischen Spielklasse. Vor dem Engagement bei Lazio hatte der Italiener bereits beim FC Empoli, der SSC Neapel und Juventus Turin an der Seitenlinie gestanden.