Bayer 04 reagiert auf Terrier-Verletzung

Bei Bayer Leverkusen hat man entschieden, personell auf die langwierige Verletzung von Martin Terrier (29) zu reagieren. Nach Informationen der ‚Bild‘ will der Bundesligist einen Spieler für die Europa League nachnominieren. Infrage kommen Jonas Hofmann (34) und Stürmer Victor Boniface (25).

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Terrier hatte sich eine schwere Oberschenkelblessur zugezogen, mit der voraussichtlich bis in den Dezember pausieren muss. Aufgrund der UEFA-Statuten dürfen Klubs ihre Kaderlisten bei langen Ausfällen im Nachhinein ergänzen. Hofmann und Boniface blicken bislang wettbewerbsübergreifend auf 32 respektive fünf Einsatzminuten zurück.