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Bundesliga

Erste konkrete Bundesliga-Spur bei Mohya

Das Tauziehen um Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach hat längst begonnen. Inzwischen wagt sich der erste Bundesligist offenbar aus der Deckung.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Top-Talent Wael Mohya @Maxppp

Nicht nur Jürgen Klopp und dem DFB ist die steile Entwicklung von Wael Mohya nicht entgangen. Auch zahlreiche Bundesliga-Klubs haben den 17-Jährigen, der für die anstehenden Länderspiele für Deutschland nominiert wurde, längst auf dem Zettel. Unlängst bestätigte etwa Sportvorstand Max Eberl, dass auch der FC Bayern ein Auge auf das Offensivjuwel geworfen hat.

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Wohl etwas konkreter ist das Gebaren von Bayer Leverkusen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich die Werkself „konkret mit einer möglichen Verpflichtung“ für den kommenden Sommer befasst. Mohya befinde sich weit vorne auf der Liste möglicher Neuzugänge im kommenden Sommer.

Die Gelegenheit wäre günstig, sollte der Kreativspieler seinen 2028 auslaufenden Vertrag am Niederrhein nicht verlängern. In Borussia Dortmund, RB Leipzig, Brighton & Hove Albion sowie dem FC Liverpool sind aber neben den Bayern noch zahlreiche andere Klubs wegen Mohya in Lauerstellung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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