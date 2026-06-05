Brown reagiert auf Bayern-Meldung

Nathaniel Brown (22) hat sich zu seiner kolportierten Einigung mit dem FC Bayern geäußert. Die ‚Bild‘ zitiert den deutschen Nationalspieler: „Ich konzentriere mich voll und ganz auf die WM, deswegen werde ich das heute nicht kommentieren. Ich freue mich, dass ich hier bin und lege den Fokus auf die WM.“

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Am gestrigen Donnerstag hatte ‚Sky‘ berichtet, dass Brown sich mit den Bayern auf eine Zusammenarbeit verständigt hat. Eintracht Frankfurt fordert jedoch stolze 60 bis 65 Millionen Euro Ablöse, die Bayern stellen sich etwa 50 Millionen vor. Ob der Deal mit dem Linksverteidiger klappt, ist völlig offen. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte laut der ‚Bild‘ schon vor der Winterpause, auch der FC Arsenal und Real Madrid sind demnach an Brown dran.