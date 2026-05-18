Real Madrid: Irrer Kapitänsfluch schlägt wieder zu

Am heutigen Montag gab Real Madrid den Abschied von Dani Carvajal bekannt. Es ist bereits das sechste Mal in Folge, dass der amtierende Kapitän der Königlichen von Bord geht.

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2021 wechselte Sergio Ramos zu Paris St. Germain, ein Jahr später ging Marcelo zu Olympiakos Piräus. 2023 schloss sich Karim Benzema Al Ittihad an, während Nacho 2024 ebenfalls nach Saudi-Arabien, zu Al-Qadsiah, wechselte. Im vergangenen Jahr endete die Ära Luka Modric bei Real mit dem Transfer zum AC Mailand. Wie es nun für Carvajal weitergeht, ist unklar.

Alle Genannten mussten bis weit in ihre Dreißiger warten, bis sie Real-Kapitän wurden. Und sie alle waren dann am Ende ihres Jahres als Spielführer abkömmlich für den Verein, der Stammplatz futsch. Eine kleine Ausnahme bildet Benzema, der für Real in seiner letzten Saison noch stolze 31 Pflichtspieltreffer markierte.

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Zur Einordnung: Bei den Blancos ist es üblich, dass der dienstälteste Spieler auf dem Feld die Binde trägt. Behält man diese Regel bei, wäre zur kommenden Saison ausgerechnet Federico Valverde dran. Der 27-jährige Allrounder ist sportlich über jeden Zweifel erhaben – aufgrund seiner körperlichen Auseinandersetzung mit Mitspieler Aurélien Tchouaméni aber ein Transfer-Kandidat.

Schlägt der Kapitänsfluch bei Valverde also noch schneller zu als bei seinen Vorgängern? Manchester United, Manchester City und Paris St. Germain haben schon angebissen.