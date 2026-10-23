Real fordert 80 Millionen | Attacke auf Ballon d’Or

Real-Raupe Nimmersatt

Der Versuch, sich von der UEFA abzukapseln und eine eigene Super League einzuführen, ist vor fünf Jahren krachend gescheitert. Die Nachwehen sind nach wie vor für einige Klubs spürbar. Real Madrid, das als Vorreiter des Projekts ins Rennen gegangen ist, fordert jetzt Geld von den Gründungsmitgliedern zurück.

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Wie ‚The Athletic‘ berichtet, sind insgesamt Kosten von bis zu 80 Millionen Euro für das Projekt entstanden. Kosten, die unter den zwölf Gründungsmitgliedern aufgeteilt werden sollten. Mit dabei waren aus England der FC Chelsea, der FC Arsenal, der FC Liverpool, Manchester City, Manchester United und Tottenham Hotspur. Die sechs englischen Klubs, die frühzeitig aus der Super League ausgestiegen sind, sollen sich laut den Königlichen anteilig an den Kosten beteiligen. ‚The Athletic‘ zufolge haben die Klubs bereits angedeutet, dass sie sich dazu nicht verpflichtet fühlen. Ein langer Rechtsstreit steht an.

Clown Kane?

In der kommenden Woche steht fest, wer sich den Ballon d’Or schnappt und damit auch offiziell der beste Fußballer des Jahres ist. Harry Kane (33) vom FC Bayern befindet sich ganz oben auf der Liste der Favoriten. Kritik an der wichtigsten Individualauszeichnung im Fußball, bei der das Magazin ‚France Football‘ gemeinsam mit der Uefa den Preisträger verkündet, kommt immer auf, wenn die Gala wieder einmal ansteht.

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Diesmal ist es Ex-Profi und TV-Experte Markus Babbel, der bei ‚ran‘ ein hartes Urteil fällt: „Der größte Clowns-Wettbewerb, den es auf der Welt gibt. Ich lache mich jedes Mal kaputt, wie dann die Leute oder zum Teil ganze Vereine beleidigt sind, wenn ihre Spieler nicht gewählt werden. Das finde ich lächerlich.“ Gemeint ist damit sicherlich in erster Linie Real Madrid, das der Veranstaltung vor zwei Jahren aus Protest fernblieb, weil Vinicius Junior (26) nicht ausgezeichnet wurde. Für Babbel gibt es eine einfache Lösung, um ein solches Vorkommnis zu umgehen: „Also ich würde grundsätzlich so eine persönliche Wahl in einem Mannschaftssport wie Fußball abschaffen.“ Lieber nicht wählen als falsch wählen also.