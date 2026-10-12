Liverpools 283-Millionen-Problem | Vinicius schubst Mitarbeiter

Weiterhin ein riesiger Reinfall

Nach der erschreckend schwachen 0:3-Niederlage im direkten Duell gegen Manchester City hat der FC Liverpool nach sechs Spieltagen in der Premier League bereits neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer und dümpelt im Mittelfeld der Tabelle herum. Obwohl auch die Abwehr der Reds nicht immer sattelfest wirkte, richtet sich die Kritik der englischen Medien vor allem auf die Offensive. Präziser auf die zwei teuersten Transfers, die „einfach nicht abliefern, wenn es darauf ankommt“, wie die ‚Sun‘ bewertet: Florian Wirtz und Bradley Barcola haben zusammen knapp 283 Millionen Euro Ablöse gekostet, konnten aber keine Akzente setzen und werden von allen englischen Zeitungen mit extrem schlechten Noten abgestraft.

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Über Wirtz heißt es bei der ‚Daily Mail‘: „Ein weiteres großes Spiel, das ohne einen nennenswerten Moment des 137-Millionen-Pfund-Spielers Wirtz vergangen ist. Hat in den entscheidenden Momenten immer wieder die falsche Entscheidung getroffen.“ Und zu Barcola: „Hatte ein oder zwei schöne Momente, aber Iraola wird von dem 146-Millionen-Pfund-Neuzugang deutlich mehr verlangen. Ist im roten Trikot noch nicht richtig in Fahrt gekommen.“ Der ‚Express‘ wird in Bezug auf Wirtz sogar noch deutlicher: „Bei der Ballbehandlung bei weitem nicht präzise genug, mit zu vielen schlechten Ballkontakten und Pässen. Hatte einige vielversprechende Momente, ist aber insgesamt weiterhin ein riesiger Reinfall.“ ‚Teamtalk‘ urteilt: „Beide haben zu hören bekommen, dass ihre Leistungen angesichts ihrer exorbitanten Ablösesummen bei weitem nicht gut genug sind.“

Vinicius außer Kontrolle?

Am Samstag siegte Real Madrid knapp mit 1:0 gegen den FC Villarreal und verhinderte so einen noch größeren Rückstand auf den Tabellenführer FC Barcelona. Die Königlichen verloren jedoch gleichzeitig ihren umstrittenen Superstar Vinicius Junior, der sich eine Rote Karte einhandelte, da er seinen Gegenspieler an den Haaren zog. Bereits auf dem Feld veranstaltete der Brasilianer ein gehöriges Theater, musste von Mitspielern vom Schiedsrichter weggezogen werden. Eine Sperre von ein bis zwei Spielen stand im Raum, potenziell könnte Vinicius damit auch den Clásico gegen Barça (25. Oktober) verpassen. Dies ist nun offenbar sicher, denn mehrere spanische Medien berichten übereinstimmend von „weiteren Enthüllungen, die die Lage des Stürmers von Real Madrid weiter verkomplizieren“ (‚Marca‘).

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‚El Chiringuito‘ zufolge beschränkte sich das Verhalten von Vinicius, der sich inzwischen öffentlich entschuldigt hat, nicht nur auf seine Aktion auf dem Spielfeld. In den Katakomben soll der Stürmer zudem einen Mitarbeiter der Liga geschubst haben. Mehrere Minuten musste Vinicius schließlich in der Kabine bleiben, um herunterzukühlen. Die ‚as‘ berichtet: „Vinicius wird mit 99-prozentiger Sicherheit nicht im Camp Nou dabei sein. Der Verein geht davon aus, dass die Sperre nicht unter zwei Spielen liegen wird. Und befürchtet sogar, dass sie auf drei oder mehr ansteigen könnte, angesichts der Schärfe des Spielberichts, in dem von ‚aggressivem Verhalten‘ geschrieben wurde.“ Madrid wird Einspruch gegen die Sperre einlegen, wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, „allerdings mit wenig Hoffnung auf Erfolg“.