Per Klausel: Scholl vor Bayern-Abflug?

Paul Scholl könnte im kommenden Sommer fest vom FC Bayern München zum Karlsruher SC wechseln. Laut dem ‚kicker‘ besitzen die Badener eine Kaufoption für den 19-Jährigen, die bei lediglich 150.000 Euro liegen soll. Der Rekordmeister habe sich bei dem Leihdeal keine Rückkaufklausel für das Eigengewächs gesichert.

Dass der KSC besagte Summe investiert, gilt aktuell als sehr wahrscheinlich. Scholl stand zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Pflichtspielen in der Startelf und blieb mit den Blau-Weißen dabei ungeschlagen. Sollte der Tabellenachte der 2. Bundesliga am Saisonende zuschlagen, wäre der deutsche U-Nationalspieler langfristig bis 2029 an den Wildpark gebunden.