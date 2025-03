Bericht: 100-Millionen-Angebot für Dembélé

Kaum hat mit Kylian Mbappé (26) nach Neymar (33) und Lionel Messi (36) der letzte absolute Superstar Paris St. Germain den Rücken gekehrt, blüht die Mannschaft von Trainer Luis Enrique in dieser Saison förmlich auf. Der Scheichklub führt souverän die französische Liga an und hat sich in der Champions League zu einem der Favoriten auf den Titel entwickelt. Einen enormen Anteil daran hat Ousmane Dembélé.

Der 27-Jährige hat sich in dieser Saison nach einem eher schwachen Vorjahr zu einem echten Anführer und Leistungsträger entwickelt und stellt vor allem seit Jahresbeginn sein ganzes Können unter Beweis. In 19 Pflichtspielen traf der Offensivmann 22 Mal und ist der klare Fixpunkt im Angriff des Hauptstadtklubs. Wie ‚El Nacional‘ berichtet, ist Dembélé dadurch ins Visier der Saudi Pro League geraten.

Ehrgeiz oder Geld

Die Verantwortlichen im Wüstenstaat bereiten demzufolge ein Angebot für den Franzosen vor, um ihn zu einem noch nicht namentlich genannten Verein aus Saudi-Arabien zu lotsen. Kern der Offerte soll ein Jahresgehalt in „unfassbarer Höhe“ sein, das laut dem katalanischen Portal bei umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro liegen soll.

Der kreative Tempodribbler steht noch bis 2028 bei Paris unter Vertrag, was eine üppige Ablöseforderung zur Folge hätte. Unklar ist, ob PSG seinen aktuell wichtigsten Spieler abgeben würde. Der 53-fache Nationalspieler hat allerdings nicht zuletzt bei seinem Abgang von Borussia Dortmund 2017 bewiesen, dass er bereit ist, seinen Willen mit allen Mitteln durchzusetzen, wenn ihn ein Angebot lockt.

‚El Nacional‘ ordnet ein: „Eine mögliche Entscheidung wird ganz vom Ehrgeiz von Dembélé abhängen: Weiter in der Elite zu konkurrieren oder den besten Vertrag seiner Karriere anzunehmen.“