Nach Xhaka: Covid-Skandal um Embolo

Nach Granit Xhaka (33/AFC Sunderland) fällt ein weiterer Schweizer Nationalspieler für die Länderspielpause aus. Offiziellen Angaben des Verbandes zufolge wurde entschieden, dass Breel Embolo nicht wie ursprünglich geplant zur Mannschaft stoßen wird. Hintergrund sei „die heute in den Medien bekannt gewordene Angelegenheit“, über die der 29-Jährige die Verantwortlichen informiert hat.

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Länderspiele ohne Breel Embolo https://t.co/Qm3nkf2SM4 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 25, 2026

Zum Kontext: Schweizer Medien zufolge hatte sich der Stürmer von Atlanta United im Zuge der Corona-Pandemie gefälschte Testzertifikate beschafft. Gegenüber der ‚bz‘ bestätigt Embolo: „Ich habe eingesehen, dass mein damaliges Handeln nicht richtig war, und dafür die Verantwortung übernommen. Deshalb habe ich den Strafbefehl akzeptiert.“ Dem Bericht zufolge wurde im November 2025 ein „Strafbefehl wegen mehrfacher Anstiftung zu Urkundenfälschung“ gegen den ehemaligen Schalker erlassen. Im selben Monat sei ein Schuldspruch gegen Embolo wegen mehrfacher Drohung rechtskräftig geworden.