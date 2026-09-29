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UEFA Nations League

Klopp setzt auf Urbig

von Julian Jasch - Quelle: Abendzeitung
Bayern-Torwart Jonas Urbig @Maxppp

Jonas Urbig (23) winkt sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ wird der Bayern-Keeper bei der kommenden Nations League-Partie gegen Serbien am Donnerstag (20:45 Uhr) zwischen den Pfosten stehen.

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Es ist der dritte Torwart-Wechsel unter Jürgen Klopp. Zuvor wurden Marc-André ter Stegen (34/Ajax Amsterdam) und Alexander Nübel (29/Besiktas) vom Bundestrainer eingesetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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