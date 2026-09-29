UEFA Nations League
Klopp setzt auf Urbig
@Maxppp
Jonas Urbig (23) winkt sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Nach Informationen der ‚Abendzeitung‘ wird der Bayern-Keeper bei der kommenden Nations League-Partie gegen Serbien am Donnerstag (20:45 Uhr) zwischen den Pfosten stehen.
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Es ist der dritte Torwart-Wechsel unter Jürgen Klopp. Zuvor wurden Marc-André ter Stegen (34/Ajax Amsterdam) und Alexander Nübel (29/Besiktas) vom Bundestrainer eingesetzt.
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