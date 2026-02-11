Neuer Tolisso-Deal in Arbeit

Olympique Lyon möchte weiter mit Corentin Tolisso zusammenarbeiten. „Corentin ist ein wichtiger Spieler in der Kabine. Er ist unser Kapitän, ein Anführer. Er ist ein wichtiger Teil des Vereinsprojekts. Wir wollen dieses Projekt mit ihm fortsetzen. Die Gespräche werden in den kommenden Wochen fortgesetzt“, betont der Technische Direktor Matthieu Louis-Jean gegenüber ‚RMC‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelfeldspieler kehrte 2022 vom FC Bayern München zurück nach Lyon. Dort ist der 31-Jährige auch in der laufenden Saison absolut gesetzt. Der Franzose macht sich noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme, eine starke Rückrunde könnte zum Faustpfand für Tolisso werden. Sein Vertrag bei Lyon läuft noch bis 2027.