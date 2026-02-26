FC Bayern: Neuer erleidet Rückschlag

Die Chancen schwinden, dass Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr) ins Tor des FC Bayern zurückkehrt. Zwar nahm der Kapitän heute erstmals wieder am Mannschafstraining teil, musste die Einheit laut der ‚tz‘ aber schon nach 20 Minuten abbrechen.

Neuer, der zuletzt an einem Muskelfaserriss laborierte, deutete demnach Schmerzen im unteren Rücken, am Gesäß und in der Wade an. Damit wird immer klarer, dass der 39-Jährige gegen den BVB erneut vom 17 Jahre jüngeren möglichen Thronfolger Jonas Urbig vertreten wird.