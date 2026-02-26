Menü Suche
Kommentar 5
FC Bayern: Neuer erleidet Rückschlag

von Lukas Hörster - Quelle: tz
Manuel Neuer und Jonas Urbig wärmen sich auf @Maxppp
BVB FC Bayern

Die Chancen schwinden, dass Manuel Neuer im Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18:30 Uhr) ins Tor des FC Bayern zurückkehrt. Zwar nahm der Kapitän heute erstmals wieder am Mannschafstraining teil, musste die Einheit laut der ‚tz‘ aber schon nach 20 Minuten abbrechen.

Neuer, der zuletzt an einem Muskelfaserriss laborierte, deutete demnach Schmerzen im unteren Rücken, am Gesäß und in der Wade an. Damit wird immer klarer, dass der 39-Jährige gegen den BVB erneut vom 17 Jahre jüngeren möglichen Thronfolger Jonas Urbig vertreten wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
