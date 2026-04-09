Neue Transfer-Spur bei Stiller

Für Angelo Stiller öffnet sich im Sommer womöglich eine Tür in die Premier League. Wie die ‚Bild‘ berichtet, führt eine neue Spur zum FC Chelsea, der Stiller beobachtet habe. Für den deutschen Nationalspieler geht es womöglich um eine Gehaltsverdopplung auf dann rund neun Millionen Euro.

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Der VfB Stuttgart, so hieß es zuletzt, ist bei Stiller (Vertrag bis 2028) ab 50 Millionen Euro Ablöse verkaufsbereit. Die Schwaben haben laut der ‚Bild‘ mit Caspar Jander (23/FC Southampton) sogar schon ihren Wunsch-Nachfolger für Stiller gefunden.

Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2023 für 5,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Stuttgart gekommen und reifte dort unter seinem langjährigen Förderer Sebastian Hoeneß zu einem der besten Strategen des Landes. Folgt bald der nächste Karriereschritt? Der teure Chelsea-Kader ist bekanntlich ein Haifischbecken.