Arsenal: Artetas Plan mit Rice

Mikel Arteta will Declan Rice offenbar unbedingt zum FC Arsenal lotsen. Dem ‚Daily Mirror‘ zufolge möchte der Übungsleiter der Gunners im Anschluss an die aktuelle Saison Gespräche mit dem Mittelfeldspieler führen, um ihm einen Wechsel innerhalb Londons schmackhaft zu machen. Arteta sei davon überzeugt, dass er dem derzeitigen Tabellenzweiten der Premier League dabei helfen kann, den Engländer an Bord zu holen.

Rice, der noch bis 2024 bei West Ham United unter Vertrag steht, gilt seit geraumer Zeit als Wunschspieler von Arsenal. Geht es nach Hammers-Coach David Moyes, wird eine Verpflichtung des 24-Jährigen allerdings ein kostspieliges Vergnügen: „Er ist ein Top-Spieler und er wird der britische Transfer-Rekord sein, wenn er West Ham verlässt, ohne jede Zweifel.“

