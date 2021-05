Gentlemen’s Agreement: Der Unterschied zwischen Sancho & Haaland

Borussia Dortmund bleibt im Fall Erling Haaland weiter bei seinem Standpunkt. Der BVB will die Tormaschine in diesem Sommer nicht verkaufen – unabhängig von der Qualifikation für die Champions League. Berater Mino Raiola macht dagegen süffisant Stimmung. Unklar ist, wer am Ende den längeren Atem hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Um die Situation um Haaland zu skizzieren, bemühte Michael Zorc am Samstagabend in der ‚ARD‘ einen Vergleich zum Vorjahr. Mit dem anderen Top-Star Jadon Sancho (21) habe man damals „ein Gentlemen's agreement gehabt, dass er unter bestimmten Voraussetzungen wechseln kann“, so der Sportdirektor, aber: „Die Voraussetzungen waren im letzten Sommer am Ende nicht erfüllt.“

Der Unterschied zur jetzigen Situation: „Bei Erling gibt es diese Vereinbarung aber nicht.“ Der 20-jährige Norweger steht noch bis 2024 unter Vertrag. Im Sommer 2022 greift eine Ausstiegsklausel über mindestens 75 Millionen Euro. So lange will der BVB seine Lebensversicherung halten. Letztlich sitzt Schwarz-Gelb am längeren Hebel. Aber: Laut Raiola „alle 14 großen Klubs“ Haaland verpflichten.