„Vertrauensverlust“ wegen Zweitliga-Wechsel

von Lukas Hörster
Albert Millgramm im Dress des FC Magdeburg @Maxppp

Albert Millgramm wechselt zur kommenden Saison das Trikot innerhalb der zweiten Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 21-jährige Linksaußen dem SC Paderborn seine Zusage für einen ablösefreien Wechsel gegeben.

Ein Angebot des FC Magdeburg lehnte Millgramm ab – was dort für Unverständnis und die Streichung aus dem Profikader sorgt. Trainer Petrik Sander sagt: „Wir sehen es auch als Vertrauensverlust und haben deshalb eine klare Entscheidung getroffen.“ Bislang kam Millgramm zu zwei Kurzeinsätzen im Unterhaus.

