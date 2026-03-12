„Vertrauensverlust“ wegen Zweitliga-Wechsel

Albert Millgramm wechselt zur kommenden Saison das Trikot innerhalb der zweiten Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 21-jährige Linksaußen dem SC Paderborn seine Zusage für einen ablösefreien Wechsel gegeben.

Ein Angebot des FC Magdeburg lehnte Millgramm ab – was dort für Unverständnis und die Streichung aus dem Profikader sorgt. Trainer Petrik Sander sagt: „Wir sehen es auch als Vertrauensverlust und haben deshalb eine klare Entscheidung getroffen.“ Bislang kam Millgramm zu zwei Kurzeinsätzen im Unterhaus.