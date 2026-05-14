Real-Star fehlt: Frankreich gibt WM-Kader bekannt

Der französische Fußballverband hat seinen finalen Kader für die Weltmeisterschaft im Sommer veröffentlicht. Im 26 Mann starken Aufgebot befinden sich mit Dayot Upamecano (27) und Michael Olise (24) zwei Profis des FC Bayern. Es fehlen der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (27/Tottenham Hotspur), der nach schwachen Saisonleistungen mit den Londonern dem ehemaligen Mainzer Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace) Platz machen musste und auch die früheren Bundesligaprofis Kingsley Coman (29/Al Nassr) und Christopher Nkunku (28/AC Mailand).

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Das prominenteste Streichopfer dürfte jedoch Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga (23/Real Madrid) sein. Frankreich tritt als amtierender Vizeweltmeister an. Die Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps trifft in Gruppe I auf Algerien, Österreich und Jordanien. Kapitän und Anführer ist Kylian Mbappé (27), der bei Real Madrid aktuell einen schweren Stand hat.