Es sind turbulente Tage beim FC Bayern. Neben dem Trubel um Jamal Musiala (23) stellt sich die Frage, ob die Münchner angesichts der Verletzungswelle im Januar auf dem Transfermarkt zuschlagen sollten. Im Rahmen der heutigen Jahreshauptversammlung wurde Herbert Hainer auf die Thematik angesprochen.

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Auf Nachfrage der ‚Abendzeitung‘ führte der Bayern-Präsident aus: „Fakt ist natürlich, dass es nun eine Situation ist, mit der wir nicht gerechnet haben. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite kommt jetzt Luis Díaz zurück, Phonzy (Davies, Anm. d. Red.) wird hoffentlich in zwei Wochen wieder so weit sein, Serge (Gnabry) steigt auch langsam wieder ins Training ein. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal in der Winterpause reagieren müssen.“

Dringender Bedarf im Mittelsturm

In der Rechnung des 72-Jährigen fehlt jedoch eine wichtige Variable: das Sturmzentrum. Superstar Harry Kane (33) und sein etatmäßig einziger Ersatz Ismael Saibari (25) fehlen dem deutschen Rekordmeister monatelang. Insofern sollte der FCB im Winter nach FT-Ansicht unbedingt nachlegen, um die Kaderlücke zumindest vorübergehend zu schließen. Alles andere könnte sich als gravierender Fehler herausstellen.

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Hainer weiß immerhin, „wie schnell es gehen kann“ und lässt die Tür noch einen Spalt weit offen:„ Wenn es sein müsste, dann ist der FC Bayern immer in der Lage zu reagieren.“ Aber: „Es ist nicht unser Wunsch und wenn ich zurückblicke, waren wir auch mit Verpflichtungen im Winter oder in den letzten Tagen der Transferphase nicht so glücklich“, so der FCB-Boss.