Ausweg für vereinslosen Zinchenko

Heuert Oleksandr Zinchenko (29) wieder bei Ajax Amsterdam an? Laut dem ‚Telegraaf‘ darf der aktuell vereinslose Linksverteidiger zumindest bei seinem Ex-Verein mittrainieren. Ob ihm ein Kontrakt angeboten wird, scheint noch offen.

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Zinchenko war im Winter vom FC Arsenal zu Ajax gewechselt. Wegen einer schweren Knieverletzung wurde sein Vertrag im Sommer nicht verlängert. Jetzt befindet sich der Ukrainer (75 Länderspiele) kurz vor der Rückkehr auf den Platz.