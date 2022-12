Spanien: Busquets verkündet Rücktritt

Sergio Busquets (34) beendet nach dem WM-Aus im Achtelfinale gegen Marokko seine Laufbahn in der spanischen Nationalmannschaft. Der Kapitän der Furia Roja verkündet via Instagram: „Ich möchte mitteilen, dass nach fast 15 Jahren und 143 Spielen die Zeit gekommen ist, mich aus der Nationalmannschaft zu verabschieden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Spanien feierte der Barça-Profi 2010 den Gewinn der Weltmeisterschaft, 2012 krönte er sich zum Europameister. Für den Mittelfeldspieler war es „eine Ehre, mein Land zu vertreten und an die Spitze zu führen, Welt- und Europameister zu sein, Kapitän zu sein und so viele Spiele zu bestreiten, mit mehr oder weniger Erfolg, aber immer alles zu geben und meinen Teil dazu beizutragen, alles so gut wie möglich zu machen und jedem das Gefühl zu geben, wie wichtig er ist, jedem zu helfen und für dasselbe Ziel zu kämpfen, mit einzigartigen, unvergesslichen und historischen Erfahrungen.“

Lese-Tipp

Barça: Einigung mit Balde