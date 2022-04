Bundesliga-Wechsel: Maina hat einen Wunschklub

Dass Linton Maina ab der kommenden Saison in der Bundesliga seine Schuhe schnürt, gilt als ausgemacht. Nun hat sich der Offensivspieler, der aktuell noch bis Saisonende bei Hannover 06 unter Vertrag steht, offenbar auf seinen zukünftigen Arbeitgeber festgelegt.

Nach Informationen des ‚Sportbuzzer‘ favorisiert der 22-Jährige einen Wechsel zum FC Augsburg. Und auch die Fuggerstädter sollen bereits ihr konkretes Interesse am gebürtigen Berliner hinterlegt haben. Mit Hertha BSC, dem FSV Mainz 05 sowie RB Leipzig haben drei weitere Bundesligaklubs Maina im Visier.

In der laufenden Saison pendelt der hochtalentierte Akteur zwischen Startelf und Ersatzbank. In 26 Pflichtspielen gelangen ihm vier Treffer und ein Assist. Die Arbeitsmoral des pfeilschnellen Rechtsfuß' gilt als ausbaufähig. Nichtsdestotrotz steht der ehemalige U21-Nationalspieler vor einem Engagement in Deutschlands höchster Spielklasse.