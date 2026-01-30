Bundesliga-Rennen um Dinkci entschieden

Eren Dinkci kehrt zum 1. FC Heidenheim zurück. Wie der Tabellenletzte mitteilt, kommt der 24-jährige Offensivallrounder auf Leihbasis vom SC Freiburg. Laut ‚Sky‘ beinhaltet der Deal keine Kaufoption.

Zahlreiche andere Bundesligisten schauen derweil in die Röhre. Interesse an Dinkci hatten auch der Hamburger SV, Werder Bremen, der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln signalisiert. Die Wahl fällt nun aber auf Heidenheim, wo der pfeilschnelle Türke schon in der Saison 2023/24 glänzte.

Damals erzielte Dinkci als Leihspieler in 33 Spielen zehn Tore und gab fünf Assists. Anschließend ging es für festgeschriebene fünf Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen nach Freiburg. Dort setzte sich der Rechtsfuß aber nie nachhaltig durch.

Nun freut sich Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: „Eren hat bei uns bekanntlich schon unter Beweis gestellt, was für außergewöhnliche fußballerische Qualitäten er in der Offensive besitzt und dass er menschlich bestens zu uns passt.“

Heidenheims vierter Winter-Neuzugang

Für Heidenheim ist Dinkci Neuzugang Nummer vier in diesem Winter. Zuvor kamen für die defensiven Außenbahnen schon die Leihspieler Leonidas Stergiou (23/VfB Stuttgart) und Hennes Behrens (20/TSG Hoffenheim). Für Flügelflitzer Christian Conteh (26) zahlte Heidenheim gar 1,5 Millionen Euro Ablöse an Eintracht Braunschweig.