Transferzeugnis: United mit einem Volltreffer, Sesko fällt ab

Senne Lammens (23) – Note 2,5

Die Erleichterung bei den Fans von Manchester United war groß, als am Deadline Day in Lammens endlich ein neuer Torhüter verpflichtet wurde, der André Onana (29) er- und ablösen sollte. Dieser spielt mittlerweile bei Trabzonspor. Lammens hat sich schnell gegen seinen türkischen Konkurrenten Altay Bayindir (27) durchgesetzt.

Der Belgier nährte bei seinem starken Debüt gegen den AFC Sunderland (2:0) Anfang Oktober die Hoffnung auf einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten. Seitdem ist der 23-Jährige aber auch nicht immer sattelfest, kassierte in den vergangenen vier Spielen insgesamt neun Gegentore und blieb nicht fehlerfrei. Dennoch deutet er das Potenzial bislang an und dürfte die langfristige Lösung in Manchester sein.

Matheus Cunha (26) – Note 3,5

Satte 74 Millionen Euro hat ManUnited im Sommer hingeblättert, um Cunha von den Wolverhampton Wanderers zu holen. Die Bilanz zeigt ein Tor in elf Pflichtspielen. Keine Vorlage. Doch recht dürftig für den Brasilianer, der von Rúben Amorim aber sehr geschätzt wird. Bei den vergangenen vier Partien, als die Red Devils zwei Remis und zwei Siege holten, spielte Cunha jeweils von Beginn an.

Der ehemalige Berliner arbeitet viel und zeigt in Ansätzen seine Bedeutung für seinen Klub, kann das aber noch nicht in Scorerpunkte ummünzen. Der Rechtsfuß will unbedingt mit zur WM im kommenden Jahr. Dafür muss er auch Carlo Ancelotti auf sich aufmerksam machen. Tore und Vorlagen würden sicherlich enorm helfen.

Bryan Mbeumo (26) – Note 1,5

Der Kameruner war der Königstransfer von ManUnited. Auch er war finanziell in diesem Sommer mit 75 Millionen kostspielig und liefert bislang am meisten ab. An den ersten Spieltagen gelang ihm insgesamt nur ein Treffer, auch wegen seiner Ladehemmung lief es nicht so richtig rund.

Seit Spieltag sieben befinden sich die Red Devils aber vor allem dank Mbeumo im Aufwind. Mit vier Toren und einer Vorlage in fünf Spielen schoss der Linksfuß sich in die Herzen der Fans im Old Trafford, beim 4:2-Erfolg gegen Brighton & Hove Albion Ende Oktober war er mit seinem Doppelpack der Matchwinner.

Benjamin Sesko (22) – Note 4,5

Die größten Sorgen bereitet United aktuell Sesko. Der Stürmer kam für 76,5 Millionen von RB Leipzig, kann die hohe Summe bisher aber nicht rechtfertigen. Der Slowene fremdelt noch etwas mit der Premier League. Amorim gibt ihm viel Spielzeit – bislang kam Sesko in jeder Partie zum Einsatz – mehr als zwei Treffer sprangen aber nicht heraus.

Aktuell hat der Angreifer mit Knieproblemen zu kämpfen. Wie lange er ausfallen wird, ist noch nicht klar. Seinen Stammplatz hat Sesko noch nicht sicher, in der vergangenen Woche musste er gegen Tottenham Hotspur (2:2) eine Stunde lang zuschauen. Das Potenzial ist vorhanden, nach seinen ersten Wochen ist aber noch Luft nach oben.

