Coulibaly-Abschied: Thioune äußert sich

Werder-Trainer Daniel Thioune hat Stellung zu einem möglichen Abschied von Innenverteidiger Karim Coulibaly bezogen. Auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr) sagte der 51-Jährige: „Das ist für mich ein bisschen zu viel in die Zukunft gedacht. Was das Beste für den Verein und den Spieler ist, darüber möchte ich nicht richten. Fakt ist, dass er eine hohe Qualität besitzt und noch lang nicht am Ende seiner Entwicklung ist.“ Die ‚Bild‘ hatte gestern berichtet, dass der Abschied im Sommer bereits besiegelt sei.

Sollten die Hanseaten die Klasse halten, winken dem Boulevardblatt zufolge bis zu 45 Millionen Euro an Ablöse. Vereine aus Deutschland, Italien und Frankreich seien interessiert, die heißeste Spur führe aktuell aber nach England. Der 18-Jährige fehlt dem SVW derzeit mit einer Oberschenkelverletzung, könnte aber bald zurückkehren. „Im besten Fall in der kommenden Woche“, so Thioune.