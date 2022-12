Bayer: Vorfreude auf Schick-Comeback

Bei Bayer Leverkusen fiebert man dem Comeback von Patrik Schick entgegen. Sportdirektor Simon Rolfes sagt gegenüber der ‚Bild‘: „Er arbeitet hart und intensiv, damit er nicht nur gesund, sondern auch fit wird. Er macht kleine Schritte nach vorn. Wir setzen darauf, dass wir in der Rückserie wieder das sehen werden, was Patrik draufhat.“ Wegen Adduktorenproblemen fällt Schick bereits seit Anfang November aus. Mit der Rückkehr des Mittelstürmers, der um eine Operation herumkam, wird im Verlauf des Januars gerechnet.

„Wir alle im Verein freuen uns, wenn wir Patrik wieder auf dem Feld spielen und auch jubeln sehen können. Denn klar ist: Wir brauchen Patrik und seine Tore“, schlägt Ex-Sportchef Rudi Völler in dieselbe Kerbe. Schick läuft in der aktuellen Saison mit nur drei Treffern in 17 Pflichtspielen seiner herausragenden Form aus der Spielzeit 2021/22 hinterher. Damals gelangen dem 26-Jährigen überragende 24 Treffer sowie fünf Assists in 27 Ligaspielen.

