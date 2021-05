Trennungsgerüchte: Grammozis äußert sich

Dimitrios Grammozis glaubt, auch in der nächsten Saison Trainer von Schalke 04 zu sein. „Wir haben eine super Kommunikation mit Peter Knäbel und Rouven Schröder. Das ist, was mich wirklich interessiert. Mir macht die Arbeit hier großen Spaß und ich will dazu beitragen, den Verein zurück in die Spur zu führen. Ich schaue da sehr positiv in die Zukunft“, erklärte der 42-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen Hertha BSC (Mittwoch, 18 Uhr) auf jüngste Aussagen von Peter Knäbel angesprochen.

Der Sportvorstand hatte am gestrigen Sonntag bei ‚Sky 90‘ gesagt, dass er „die feste Absicht“ habe, mit Grammozis in die neue Saison zu gehen. Da er vorher des Öfteren betont hatte, S04 werde „definitiv“ am Trainer festhalten, waren Knäbels Worte teilweise als erstes Abrücken von Grammozis interpretiert worden.