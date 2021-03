Schalke - Gladbach: So könnten sie spielen

Am heutigen Abend um 18:30 Uhr treffen sich Borussia Mönchengladbach und der FC Schalke 04 zum Bundesliga-Krisengipfel. Schalke klammert sich an den letzten Strohhalm und muss versuchen, den Elf-Punkte-Abstand zum Relegationsplatz zu verkürzen, während die Borussia fünf Zähler auf den siebten Rang aufzuarbeiten hat, der zumindest zur Teilnahme an der UEFA Conference League berechtigt.

Gladbach kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, hat lediglich die Ausfälle der langzeitverletzten Famana Quizera und Torben Müsel zu beklagen. Bei S04 sieht es düsterer aus: Insgesamt elf Spieler fehlen Cheftrainer Dimitrios Grammozis. Vor allem im Angriff gehen die Knappen personell am Stock: Mit Mark Uth, Klaas-Jan Huntelaar sowie dem langzeitverletzten Gonçalo Paciência fallen weiterhin wichtige Offensivakteure aus.

Trainerduell mit Brisanz

Sowohl Grammozis als auch Gladbach-Coach Marco Rose haben es derzeit nicht leicht. Während Erstgenannter gerade einmal zwei Wochen nach Amtsübernahme wieder um seinen Job bangen muss, da Ralf Rangnick als Coach und Sportvorstand in Gelsenkirchen gehandelt wird, steht Letzterer nach zuletzt sieben sieglosen Ligaspielen und vier Niederlagen in Serie gewaltig unter Druck.

Eine Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht könnte aus Roses Sicht das vorzeitige Ende seiner Amtszeit in Gladbach bedeuten. Zuletzt hatte sich Sportdirektor Max Eberl demonstrativ hinter den vielkritisierten Trainer gestellt, der zur kommenden Saison zum Ligarivalen Borussia Dortmund wechselt. Zweifelsohne steht das heutige Krisenduell unter besonderen Vorzeichen.

Die möglichen Aufstellungen

FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach