Bundesliga-Wechsel: Mehr als 20 Millionen für Pejcinovic?

Zahlreiche Wolfsburg-Stammspieler kokettieren nach dem Abstieg in die zweite Liga mit einer Luftveränderung. Abschiedsgerüchte kursieren bereits um Patrick Wimmer (25), Konstantinos Koulierakis (22) oder Christian Eriksen (34). Auch Dzenan Pejcinovic (21) darf sich über zahlreiche Interessenten erfreuen.

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Wie der ‚kicker‘ berichtet, streckt allen voran Benfica Lissabon die Fühler nach dem 1,90 Meter großen Mittelstürmer aus. Der deutsche U21-Nationalspieler bevorzuge allerdings einen Verbleib in Deutschland, dort sollen unter anderem Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der SC Freiburg die Angel ausgeworden haben.

Pejcinovic steht in der Autostadt bis 2029 unter Vertrag und soll eigentlich beim sofortigen Wiederaufstieg helfen. Bei einem „außergewöhnlichen Angebot“ zeige sich der VfL jedoch verkaufsbereit, der ‚kicker‘ spricht in dem Kontext von einer Ablöse, die „weit über 20 Millionen Euro“ liegt.