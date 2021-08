TSG-Talent Beier nach Hannover

Die TSG Hoffenheim will Maximilian Beier Spielpraxis in der zweiten Bundesliga verschaffen. Der 18-jährige Stürmer wird für ein Jahr an Hannover 96 verliehen. Bei Hoffenheim steht Beier noch bis 2024 unter Vertrag. Der ehemalige U17-Nationalspieler sagt: „Die Leihe zu Hannover 96 sehe ich für mich als eine tolle Chance. Ich möchte zeigen, was ich kann, und werde Gas geben, um mich für möglichst viele Einsatzzeiten zu empfehlen.“

Beier spielte bislang elfmal für die TSG-Profis, in der Europa League erzielte er zwei Tore. Hannover-Trainer Jan Zimmermann freut sich „total auf einen jungen, motivierten Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und bei 1899 Hoffenheim bereits bei den Profis gezeigt hat, was er für ein Potenzial besitzt. Wir alle werden Maximilian dabei helfen, bei uns den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Mit seinen Fähigkeiten bekommen wir neue Optionen im Offensivspiel.“