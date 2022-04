Brentford mit Angebot für Johnson

Brennan Johnson könnte im Sommer den nächsten Karriereschritt machen. Wie der ‚Independent‘ berichtet, will der FC Brentford einigen Konkurrenten zuvorkommen und hat dem 20-jährigen Offensivtalent bereits ein Vertragsangebot vorgelegt. Als mögliche Ablöse nennt die Tageszeitung umgerechnet 25 bis 32 Millionen Euro. In Nottingham steht Johnson noch bis 2023 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Newcastle United, dem FC Everton, Leicester City und dem FC Villarreal sehen sich die Bees allerdings in einem illustren Kreis an interessierten Vereinen. Johnson wurde am vergangenen Wochenende als „EFL youth player of the season” ausgezeichnet. Der Youngster ist bereits neunmaliger walisischer Nationalspieler und sammelte in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend 16 Treffer und neun Assists in 46 Partien für seinen Arbeitgeber.