Messi sauer auf Barça-Bosse

Lionel Messi ist aktuell nicht gut auf die Präsidentschaftskandidaten beim FC Barcelona zu sprechen. Die ‚Marca‘ berichtet, dass der 38-Jährige genervt davon ist, seinen Namen im Rahmen der Wahlen zum Kluboberhaupt seines Ex-Klubs zu hören. Joan Laporta sowie seine Herausforderer Xavier Vilajoana und Marc Ciria versuchen mit La Pulga Eigenwerbung zu betreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alle genannten Funktionäre stellen in Aussicht, Messi künftig wieder näher an den Klub zu binden. Darüber hinaus werden auch waghalsige Wahlversprechen gemacht, wie beispielsweise die Verpflichtung eines Superstars für die Offensive. Dabei fielen auch die Namen von Harry Kane und Erling Haaland. Aus dem Umfeld von Messi war zu hören, dass er keinen der Kandidaten unterstützt und an den Wahlen weder beteiligt ist, noch eine Stellungnahme abgeben wird.