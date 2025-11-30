Wegen Schlotterbeck: Brandt beruhigt BVB-Fans

Julian Brandt macht den Fans von Borussia Dortmund Hoffnung im Schlotterbeck-Poker. Nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen äußerte sich der 29-Jährige wie folgt: „Jeder Spieler will, dass die Führungsspieler hier im Verein bleiben. Nico und ich quatschen sehr viel und natürlich ist das auch ein Thema, aber genauso sind momentan die Englischen Wochen und die ganzen Spiele ein Thema. Dementsprechend haben wir dann auch nicht jeden Tag dafür Zeit, aber ich mache mir bei meinem Schlotti keine Gedanken.“

Brandts eigener Vertrag beim BVB läuft nur noch bis Saisonende. Der Mittelfeldspieler kam im Sommer 2019 für rund 25 Millionen Euro aus Leverkusen und absolvierte seitdem 282-Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben (50 Tore, 68 Vorlagen). Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt dem Rechtsfuß bereits ein erstes Angebot zur Verlängerung vor. Ob ihn dieses überzeugt, bleibt offen, ein Winterwechsel gilt für den Spieler jedoch als ausgeschlossen.