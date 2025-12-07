Dynamo: Sportchef-Kandidat nach Wien?

Tomas Zorn hat sich bei Dynamo Dresden auf das Amt des Sportgeschäftführers beworben, steht allerdings auch in Österreich hoch im Kurs. Wie die ‚Bild‘ berichtet, streckt Austria Wien die Fühler nach dem Funktionär aus. Empfohlen hat ihn dort der österreichische Bundestrainer Ralf Rangnick, mit dem Zorn 2021 bei Lok Moskau zusammengearbeitet hatte.

Die Stelle in Dresden ist seit der Entlassung von Thomas Brendel vor rund einem Monat vakant. Am heutigen Sonntag endet die Bewerbungsfrist für die öffentlich ausgeschriebene Stelle des Geschäftführers Sport. Zorn hat seine Unterlagen eingereicht, könnte sich nun aber doch in Richtung österreichische Hauptstadt orientieren.