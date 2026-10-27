Schalke 04 kann wieder auf Dejan Ljubicic zurückgreifen. Trainer Miron Muslic sagte auf der heutigen Pressekonferenz über den Allrounder: „Er ist superwichtig für Schalke. Vor seiner Verletzung hat er konstant performt, immer begonnen.“

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Bekommt er grünes Licht, werde Ljubicic am morgigen Mittwoch (18 Uhr) im DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden in der Startelf stehen, so Muslic weiter. Der 29-Jährige war seit Schalkes 3:1-Sieg bei Union Berlin am 11. September mit einer Knieverletzung zum Zuschauen verdammt.