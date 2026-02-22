Per Klausel: Schallenberg verlängert auf Schalke

Ron Schallenberg bleibt dem FC Schalke 04 weiter erhalten. Wie die Knappen offiziell verkünden, hat sich der Vertrag des 27-Jährigen durch dessen Einsatz beim 5:3-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg aufgrund einer Klausel automatisch um eine Saison verlängert. Der Sechser ist nun bis 2027 an die Königsblauen gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2023 war Schallenberg für rund zwei Millionen Euro vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen gewechselt. In der laufenden Spielzeit ist der Rechtsfuß beim Zweitligatabellenführer unumstrittener Stammspieler und verpasste lediglich eine Ligapartie.