Per Klausel: Schallenberg verlängert auf Schalke

von Martin Schmitz - Quelle: schalke04.de
Ron Schallenberg im Trikot von Schalke 04 @Maxppp

Ron Schallenberg bleibt dem FC Schalke 04 weiter erhalten. Wie die Knappen offiziell verkünden, hat sich der Vertrag des 27-Jährigen durch dessen Einsatz beim 5:3-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg aufgrund einer Klausel automatisch um eine Saison verlängert. Der Sechser ist nun bis 2027 an die Königsblauen gebunden.

FC Schalke 04
Jetzt darf er auch drüber sprechen: Durch das Spiel gegen Magdeburg hat sich der Vertrag von Ron um ein Jahr verlängert.

Wir freuen uns, dass Du bleibst! #S04
Im Sommer 2023 war Schallenberg für rund zwei Millionen Euro vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen gewechselt. In der laufenden Spielzeit ist der Rechtsfuß beim Zweitligatabellenführer unumstrittener Stammspieler und verpasste lediglich eine Ligapartie.

