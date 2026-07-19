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La Liga

Nächste öffentliche Runde in der Alvarez-Saga

von Tobias Feldhoff - Quelle: DAZN
Julián Alvarez hat beim Jubel seinen Daumen im Mund @Maxppp

Beim FC Barcelona lässt man sich von der öffentlichen Transferabsage von Atlético Madrid im Poker um Julián Alvarez (26) nicht abschrecken. „Er ist ein Spieler, den unser Trainer unbedingt verpflichten möchte. Wir haben ein sehr substanzielles und attraktives Angebot abgegeben“, erklärte Vereinspräsident Joan Laporta auf einer Veranstaltung des spanischen Fußballverbands in New York.

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Ohne direkt auf Miguel Ángel Gil Maríns jüngste Aussagen einzugehen, dass Alvarez unverkäuflich sei, rechtfertigte Laporta das Vorgehen: „Ein großer Verein kann es sich nicht leisten, unzufriedene Spieler zu haben. Wenn ein Spieler gehen will, machen wir es ihm leicht.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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