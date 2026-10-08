Bei Borussia Dortmund will man zeitnah eine wichtige Personalie abhaken. Die Gespräche mit Waldemar Anton (30), der schon seit einigen Wochen ein heißer Kandidat auf eine Vertragsverlängerung ist, werden laut ‚Sky‘ in Kürze aufgenommen.

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Beim BVB ist Anton ein wichtiger Leistungsträger. 2024 war der Rechtsfuß für 22,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund gekommen. 93 Pflichtspiele stehen seitdem auf seinem Konto.