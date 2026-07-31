Magdeburg verkündet Doppel-Unterschrift
Dem 1. FC Magdeburg gelingen zwei wichtige Vertragsverlängerungen. Stammkeeper Dominik Reimann bindet sich bis 2029 an den Zweitligisten, Innenverteidiger Tobias Müller bis 2028.
Sportdirektor Peer Jaekel freut sich: „Dominik Reimann ist seit vielen Jahren ein prägender Teil des 1. FC Magdeburg. Er steht für Führungsqualität, Professionalität und eine große Verbundenheit mit dem FCM. Als Kapitän nimmt er eine zentrale Rolle in der Kabine ein, übernimmt Verantwortung auf und neben dem Platz und genießt unser vollstes Vertrauen. Tobi hat gerade in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Mit seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit und seiner Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, war er ein wichtiger Stabilitätsfaktor für die Gruppe und damit für den gesamten Verein.“
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden