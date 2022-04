Ein Funken Hoffnung im Stadium of Light | „Lukakus Drängen geht weiter“

Ein Funke Hoffnung im Stadium of Light

Für den FC Liverpool deutet vieles auf den Einzug ins Champions League-Halbfinale hin. Dank des 3:1-Auswärtserfolgs bei Benfica Lissabon stehen die „Reds mit einem Bein in der nächsten Runde“, wie der ‚Daily Mirror‘ schreibt. Einige Spieler schafften es, aus der geschlossen starken Teamleistung hervorzustechen. Der ‚Guardian‘ titelt: „Konaté und Mané treiben Liverpool zum Sieg“, für die ‚Daily Mail‘ steht ein anderer im Fokus: „Liverpool im Vorteil: Díaz schließt mit Glanz ab“. Alles in allem sind die Chancen für Benfica nach dem Hinspiel zwar sehr gering, aber noch vorhanden. „Im Stadium of Light entzündete Benfica gegen die Rote Maschine einen Funken Hoffnung“, schreibt der ‚Daily Star‘ über den Treffer von Darwin Núñez.

Atlético will ans Rückspiel glauben

Trotz der knappen Niederlage gegen Manchester City (0:1) hat Atlético Madrid noch nicht mit der Königsklasse abgeschlossen. Die ‚Marca‘ stellt fest, dass „man trotz der Niederlage noch glauben kann“ und führt weiter aus: „De Bruyne durchbricht die Mauer des Cholo, aber das Wanda Metropolitano wird entscheiden“. Auch die ‚as‘ sieht Chancen für Atleti im heimischen Stadion. „Die Colchoneros sind vor dem Rückspiel zu Hause zuversichtlich“, fasst die spanische Sportzeitung zusammen. ‚El País‘ hat trotz der Tatsache, dass Atlético nicht ein einziges Mal aufs Tor der Citizens schoss, festgestellt, dass „dennoch Widerstand geleistet“ wurde. Im Rückspiel muss die Offensivabteilung der Rojiblancos aber einen Gang hochschalten, um dem Team von Pep Guardiola noch gefährlich zu werden.

Lukaku will zu Inter

Aus der Serie A gibt es im Champions League-Wettbewerb keinen Teilnehmer mehr. Deshalb beherrschen in Italien andere Themen die Titelseiten der Presselandschaft. Bei der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht eine mögliche Rückkehr von Romelu Lukaku zu Inter Mailand im Vordergrund: „Lukakus Drängen geht weiter: Er hat angerufen und um eine Rückkehr gebeten“. Der belgische Torjäger will offenbar unbedingt zurück zu seinem Ex-Klub. Auch Paulo Dybala vom Ligakonkurrenten Juventus Turin steht oben auf der Liste der Nerazzurri, wie die ‚Tuttosport‘ berichtet: „Das Ziel der Verantwortlichen wäre es, La Joya mit Lautaro Martinez zusammenzubringen und so ein Traumduo im Sturm zu haben“. Ob dann allerdings noch Platz für Lukaku wäre, bleibt abzuwarten.