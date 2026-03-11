Verlängerung mit Signalwirkung: Nmecha bleibt beim BVB

Borussia Dortmund will im Sommer den Kader umkrempeln und benötigt dafür Transfereinnahmen. Da Felix Nmecha zu den Spielern im Kader mit dem höchsten Marktwert gehört, wurde der Mittelfeldspieler als möglicher Verkaufskandidat gehandelt. Die Einnahmen muss der BVB nun auf anderem Wege generieren, der Leistungsträger bleibt.

Nmecha hat am Rheinlanddamm einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Das bisherige Arbeitspapier wäre zwei Jahre früher ausgelaufen. Dem Vernehmen nach steigt der 25-Jährige damit in die Riege der Topverdiener auf, was auch seinem Stellenwert auf dem Platz entspricht.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt: „Felix ist nach etwas Verletzungspech zu Beginn seiner Zeit hier in Dortmund zu einem sehr wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Mit seinem raum- und gegnerüberwindenden Spiel tut er uns im Zentrum extrem gut und findet auch unter Druck immer wieder kreative Lösungen. Er bringt unglaubliche Qualität auf den Platz – sowohl bei uns als auch in der deutschen Nationalmannschaft.“

Die Schwarz-Gelben setzen mit der Verlängerung womöglich ein wegweisendes Zeichen. Weiter offen bleibt die Zukunft von Nico Schlotterbeck (26), der sich vor allem die personelle und taktische Ausrichtung der Borussia sehr genau ansehen will. Und auch der Zeitpunkt spielt dem BVB voll in die Karten. Sollte der designierte WM-Fahrer in Nordamerika groß aufspielen, wird der Marktwert weiter in die Höhe schießen.

Geschäftsführer Sport Lars Ricken sagt: „Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung. Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal für Kontinuität und unterstreicht unsere Überzeugung, in den nächsten Jahren zusammen erfolgreich zu sein.“

Nmecha betont, er habe „in den vergangenen Jahren viele großartige Erfahrungen mit diesem Verein und seinen Fans gemacht und bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins. Das möchte ich zurückgeben, indem ich mein Bestes für Borussia Dortmund gebe.“