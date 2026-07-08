„Manipuliertes Spiel“: Ägypten legt Protest gegen Messi-Sieg ein

Der ägyptische Fußballverband legt in Folge der 2:3-Niederlage gegen Argentinien im WM-Achtelfinale Protest bei der FIFA ein. Wie die ‚as‘ aus offiziellen Quellen berichtet, fordert der nordafrikanische Verband eine Untersuchung der Entscheidungen des französischen Schiedsrichters François Letexier und seines Teams.

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In der Partie hatte es einige umstrittene Entscheidungen gegeben. Ägypten beantragt offiziell, das Schiedsrichterteam vom restlichen Turnier auszuschließen. Bereits kurz nach Abpfiff hatte Nationaltrainer Hossam Hassan schwere Vorwürfe erhoben: „Ich werde sagen, was ich denke – ganz gleich, welche Konsequenzen das hat. Das war ganz klar ein manipuliertes Spiel, und die ganze Welt hat das gesehen. Wir waren besser als der Weltmeister, aber das Ergebnis ist durch interne und externe Faktoren beeinflusst worden.“