Sportgeschäftsführer Thomas Kessler arbeitet beim 1. FC Köln weiter an einem schlagkräftigen Kader für die anstehende Bundesligasaison und konnte bereits mit einigen Transfers überraschen. Der nächste im Bunde ist Reigan Heskey, Sohn des ehemaligen Liverpool-Stars und englischem Nationalspieler Emile Heskey.

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Wie der 1. FC Köln offiziell mitteilt, wechselt der 18-Jährige aus der Akademie von Manchester City in die Domstadt. Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro. Heskey unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

FC-Sportchef Thomas Kessler ordnet ein: „Reigan hat sich in den vergangenen Jahren bei Manchester City hervorragend entwickelt und zählt mit seinen Qualitäten international zu den besten Offensivspielern seines Jahrgangs. Umso mehr freut es uns, dass wir ihn in den Gesprächen von unserem gemeinsamen Weg beim 1. FC Köln überzeugen konnten.“

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Der 1. FC Köln hat Reigan Heskey verpflichtet. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt aus der U21 von Manchester City zum FC und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben.

_#effzeh pic.twitter.com/JGJJixF5nI — 1. FC Köln (@fckoeln) July 17, 2026

In der vergangenen Saison feierte der Linksaußen sein Profidebüt unter Pep Guardiola, zuvor hatte er vor allem in den Jugendteams der Skyblues auf sich aufmerksam gemacht. Für die U21 verbuchte Heskey 14 Scorerpunkte in 19 Spielen der Premier League 2, in der Youth League gelangen ihm zudem neun Tore in 15 Einsätzen.