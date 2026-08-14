Albert Riera hat einen neuen Trainerjob gefunden. Roter Stern Belgrad teilt mit, dass der Spanier die Nachfolge von Dejan Stankovic antritt. Der 49-Jährige hatte sich kürzlich beim Verpassen der Champions League-Qualifikation gegen Hapoel Be’er Scheva (0:2) üble Aussetzer geleistet und war anschließend zurückgetreten.

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Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je novi trener našeg kluba španski stručnjak Albert Rijera, koji je parafirao dvogodišnji ugovor.



Albert Rijera je rođen 15. aprila 1982. godine u Manakoru, na Majorci. Prvi posao kao glavni trener dobio je 2022. godine u… pic.twitter.com/6ULY8S8N09 — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) August 14, 2026

Riera arbeitete im vergangenen Halbjahr bei Eintracht Frankfurt, hinterließ dort eine Menge verbrannte Erde. Nun wagt er den Neustart beim serbischen Rekordmeister.