Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell Super Liga

Riera zurück im Geschäft

von Lukas Hörster
1 min.
Albert Riera macht den Mund auf @Maxppp

Albert Riera hat einen neuen Trainerjob gefunden. Roter Stern Belgrad teilt mit, dass der Spanier die Nachfolge von Dejan Stankovic antritt. Der 49-Jährige hatte sich kürzlich beim Verpassen der Champions League-Qualifikation gegen Hapoel Be’er Scheva (0:2) üble Aussetzer geleistet und war anschließend zurückgetreten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Riera arbeitete im vergangenen Halbjahr bei Eintracht Frankfurt, hinterließ dort eine Menge verbrannte Erde. Nun wagt er den Neustart beim serbischen Rekordmeister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Super Liga
Roter Stern
Albert Riera

Weitere Infos

Super Liga Super Liga
Roter Stern Logo Roter Stern Belgrad
Albert Riera Albert Riera
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert