Werder: Kohfeldt zufrieden mit Startelf-Debütant Schmid

Trainer Florian Kohfeldt vom SV Werder Bremen hat den jungen Österreicher Romano Schmid nach dessen Startelf-Debüt im gestrigen Spiel gegen RB Leipzig (0:2) gelobt. „Romano hat es ordentlich bis gut gemacht. Das war nicht das leichteste Spiel für ein Startelf-Debüt“, sagte der 38-Jährige dem ‚Weser-Kurier‘. Insbesondere der ausgeprägte Defensivgeist des zentralen Mittelfeldspielers sei dabei für Kohfeldt ausschlaggebend für die Nominierung gewesen: „Er ist unter unseren Offensivspielern der stärkste Defensivspieler. Es war uns klar, dass wir gegen Leipzig einige Wege schließen müssen.“

Schmid selbst hingegen zeigte sich nach der Niederlage gegen die Sachsen eher unzufrieden mit seinem Auftritt: „Ich bin glücklich, dass es mit dem Startelf-Debüt geklappt hat, aber zufrieden kann ich nicht sein. Wir haben vorne nicht viel geliefert und ich war einer von den Vorderen.“ Bereits im Januar 2019 war der in Graz geborene U21-Nationalspieler von RB Salzburg an die Weser gewechselt, jedoch postwendend an den Wolfsberger AC weiterverliehen worden. Sein Debüt im Werder-Trikot feierte er bereits vergangene Woche gegen den VfB Stuttgart, nun belohnte ihn Kohfeldt mit dem ersten Einsatz von Anfang an.