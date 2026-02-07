Guardiola schafft Klarheit zu seiner Zukunft

Pep Guardiola hat den Gerüchten um einen vorzeitigen Abschied bei Manchester City ein Ende gesetzt. Im Vorfeld der Partie gegen den FC Liverpool (Sonntag, 17:30 Uhr) wurde der Spanier gefragt, ob der Verein bereits über seine Pläne über die Saison hinaus informiert sei. Seine knappe Antwort: „Nein, weil ich hier noch ein Jahr Vertrag habe.“

Das aktuelle Arbeitspapier Guardiolas bei den Citizens läuft erst im Sommer 2027 aus. Der 55-Jährige unterstrich deutlich, dass er diesen Kontrakt erfüllen möchte: „Die Antwort ist dieselbe, die ich ihnen vor zwei Monaten gegeben habe.“ Damals hat er bereits versichert, bis zum Ende der Laufzeit in Manchester zu bleiben. Der ehemalige Bayern-Coach trainiert den Premier League-Klub bereits seit 2016 und stand bisher in 571 Pflichtspielen an der Seitenlinie.