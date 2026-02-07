Menü Suche
Kommentar
Premier League

Guardiola schafft Klarheit zu seiner Zukunft

von Daniel del Federico
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Pep Guardiola hat den Gerüchten um einen vorzeitigen Abschied bei Manchester City ein Ende gesetzt. Im Vorfeld der Partie gegen den FC Liverpool (Sonntag, 17:30 Uhr) wurde der Spanier gefragt, ob der Verein bereits über seine Pläne über die Saison hinaus informiert sei. Seine knappe Antwort: „Nein, weil ich hier noch ein Jahr Vertrag habe.“

Das aktuelle Arbeitspapier Guardiolas bei den Citizens läuft erst im Sommer 2027 aus. Der 55-Jährige unterstrich deutlich, dass er diesen Kontrakt erfüllen möchte: „Die Antwort ist dieselbe, die ich ihnen vor zwei Monaten gegeben habe.“ Damals hat er bereits versichert, bis zum Ende der Laufzeit in Manchester zu bleiben. Der ehemalige Bayern-Coach trainiert den Premier League-Klub bereits seit 2016 und stand bisher in 571 Pflichtspielen an der Seitenlinie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
