Gegen Gladbach: Viel Rotation bei Bayern

Wie erwartet lässt Vincent Kompany heute gegen Borussia Mönchengladbach (15:30 Uhr) einen Teil der zweiten Garde ran. Angekündigt war bereits der Wechsel zwischen den Pfosten, wo Jonas Urbig beginnt. Zudem dürfen Min-Jae Kim, Sacha Boey, Nicolas Jackson, Leon Goretzka und Tom Bischof, die gegen den FC Brügge zuschauen mussten, starten.

Insgesamt tauscht Kompany also gleich ein halbes Dutzend Spieler aus. Die wichtige Achse aus Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane darf auch heute wieder beginnen.