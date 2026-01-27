Schalke plant Ljubicic-Doppelschlag

Schalke 04 bleibt auch nach der Verpflichtung von Stürmer Edin Dzeko (39) an Union Berlins Marin Ljubicic (23) dran. Laut ‚Sky‘ laufen die Gespräche zwischen den Vereinen, noch gebe es aber keine Einigung. Bei Union habe man im Blick, dass Schalke durch den Verkauf von Moussa Sylla (26) an den New York City FC frische Einnahmen generieren wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ljubicic ist in Berlin entbehrlich, in dieser Saison kam der Kroate erst zu zwei Kurzeinsätzen, in denen er aber jeweils einen Treffer erzielte. Weiter ist Schalke derweil mit dem Namensvetter des Kroaten: Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (28/Dinamo Zagreb) war gestern beim Medizincheck.

Update (10:06 Uhr): Die Verpflichtung von Dejan Ljubicic haben die Königsblauen inzwischen offiziell bekanntgegeben.