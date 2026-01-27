Menü Suche
Schalke plant Ljubicic-Doppelschlag

von David Hamza - Quelle: Sky
Ljubicic im Training @Maxppp

Schalke 04 bleibt auch nach der Verpflichtung von Stürmer Edin Dzeko (39) an Union Berlins Marin Ljubicic (23) dran. Laut ‚Sky‘ laufen die Gespräche zwischen den Vereinen, noch gebe es aber keine Einigung. Bei Union habe man im Blick, dass Schalke durch den Verkauf von Moussa Sylla (26) an den New York City FC frische Einnahmen generieren wird.

Ljubicic ist in Berlin entbehrlich, in dieser Saison kam der Kroate erst zu zwei Kurzeinsätzen, in denen er aber jeweils einen Treffer erzielte. Weiter ist Schalke derweil mit dem Namensvetter des Kroaten: Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (28/Dinamo Zagreb) war gestern beim Medizincheck.

Update (10:06 Uhr): Die Verpflichtung von Dejan Ljubicic haben die Königsblauen inzwischen offiziell bekanntgegeben.

FC Schalke 04
Der #S04 nimmt Dejan Ljubičić unter Vertag ✍️

Internationale Erfahrung für das königsblaue Mittelfeld: Der FC Schalke 04 hat Dejan Ljubičić verpflichtet. Der 28-Jährige erhält auf Schalke einen Vertrag bis 30. Juni 2028.

Willkommen auf Schalke, Dejan!

Bei X ansehen
