Erneuter Verletzungsschock um Füllkrug

Niclas Füllkrug fällt erneut lange aus. Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann im Vorfeld des 4:0-Sieges gegen Luxemburg bestätigt, hat sich der Stürmer im Training seines Klubs West Ham United einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und ist für mehrere Wochen zum Zuschauen verdammt.

Eigentlich wollte Nagelsmann den 32-Jährigen für Jamie Leweling nachnominieren, der gegen Luxemburg mit Adduktorenproblemen passen musste. Stattdessen fiel die Wahl auf Flügelspieler Kevin Schade.