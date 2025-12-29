Eintracht holt Ebnoutalib nach Hause

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Stürmer gefunden. Wie die Hessen bekanntgeben, wechselt Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg an den Main und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen acht Millionen Euro Ablöse zuzüglich zwei Millionen Euro Boni an die Saarländer.

Sportvorstand Markus Krösche ordnet ein: „Younes ist ein sehr torgefährlicher Spieler mit einer sehr guten Physis. In den letzten Monaten konnte er in Elversberg die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen, die wir weiter gemeinsam vorantreiben möchten. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten schnell helfen kann, zumal er alle athletischen Voraussetzungen mitbringt. Klar ist aber auch, dass wir Younes die notwendige Eingewöhnungszeit bei der Eintracht geben. Als gebürtiger Frankfurter wird er aber ohnehin keine Schwierigkeiten haben, sich wieder in seiner Heimatstadt einzuleben.“

Heimatstadt statt Wolfsburg

Zwischenzeitlich hatten die halbe Bundesliga sowie diverse ausländische Vereine ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen. Am konkretesten war zuletzt das Interesse des VfL Wolfsburg, das auch finanziell mit den Adlerträgern mithalten konnte. Für den gebürtigen Frankfurter stellte der Wechsel in seine Heimatstadt augenscheinlich aber die attraktivere Option dar.

Elversberg darf sich über einen satten Gewinn freuen, hat man Ebnoutalib doch vor einem Jahr für schlappe 100.000 Euro vom FC Gießen in der Regionalliga losgeeist. Sportlich wird der Rechtsfuß allerdings nur schwer zu ersetzen sein, schließlich führte er nach der Hinrunde die Torschützenliste der 2. Bundesliga mit zwölf Treffern aus 17 Spielen an. Nun geht Ebnoutalib für die SGE auf Torejagd.